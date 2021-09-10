Avcılar'da park kavgasında komşularını darbeden 3 kardeşin yargılanmasına devam edildi

AA

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemal Özçelik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tutuksuz sanıklar Mesut ve Murat Özçelik ile tarafların avukatları katıldı.

Sanıklardan Mesut Özçelik, pişman olduğunu ifade ederek, komşularının kendilerine hakaret edip saldırdığı için kendilerini korumak zorunda kaldıklarını savundu.

Müştekilerin hakaretlerinin kabul edilebilecek sözler olmadığını dile getiren Özçelik, "Olayda kullanılan aletler tüm hurdacıların kullandığı aletlerdendir. Sopa denilen de tahta parçasıdır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanıklardan Murat Özçelik, istemeden de olsa böyle bir olaya karıştığı için pişman olduğunu, kardeşlerinin kendisini kurtarmak için bu kavgaya dahil olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Cemal Özçelik de bugüne kadar hiçbir suç işlemediğini, bu olaylar çıkmasın diye müştekilerin oturduğu yerden taşındıklarını dile getirerek, "Müşteki tarafın ağabeyime yönelik eylemleri nedeniyle olaya dahil oldum. Ben korkutma amacıyla bir hamle yaptım ancak yaralamaya neden oldum. Biz aile hayatı yaşayan insanlarız. Ailemden ve sevdiklerimden uzaktayım. Ben ve ailem mağduruz. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Müşteki Mevlüt Çakır'ın avukatı, her ne kadar basit yaralamadan dava açılmışsa da kamera kayıtlarından görüleceği üzere 3 sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştiğini belirterek, "Öldürme kastı ile hareket etmişlerdir. Eylemin bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde müvekkilin hayati tehlike geçirdiği Adli Tıp Kurumu raporu ile sabittir. Tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cemal Özçelik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 18 Ekim 2020'de müşteki Mevlüt Çakır'ın daha önceden aralarında husumet bulunan sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik’in garajlarının önüne aracını park etmesi nedeniyle kavga çıktığı belirtiliyor.

Sanıklardan Cemal Özçelik’in olay esnasında elindeki balta ile diğer sanıklar Murat ve Mesut Özçelik'in ise sopalarla müşteki Mevlüt Çakır'ı hayati bölgesine gelecek şekilde darbettikleri anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik'in "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.