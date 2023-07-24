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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da plajda bıçaklı şişeli kavga

        Avcılar'da plajda bıçaklı şişeli kavga

        Avcılar'da plajda çıkan tartışmada birbirlerine bıçak ve şişelerle saldırmaya çalışan kişileri çevredekiler ayırdı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:47
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        Plajda bıçaklı şişeli kavga
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        Denizköşkler Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Plajı'nda dün saat 22.00 sıralarında iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri araya girerek tartışmayı önlemeye çalışırken, iki kişi bıçak ve şişe ile birbirlerine saldırmak istedi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

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