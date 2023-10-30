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        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Avcılar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        İstanbul Avcılar'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 23:48 Güncelleme: 31.10.2023 - 00:06
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        Avcılar'da silahlı kavga
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        Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan otoparkta, M.A. ve C.Ş. ile ismi henüz bilinmeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Tartışmada, M.A. ve C.Ş. silahla vuruldu.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, M.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, C.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından M.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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