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        Haberler Gündem Güvenlik Avcılar'da 'uzun namlulu silah' ihbarı 'boncuk atar tüfek' çıktı

        Avcılar'da 'uzun namlulu silah' ihbarı 'boncuk atar tüfek' çıktı

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde motosikletli bir kişinin uzun namlulu silah taşıdığı ihbarı, polisi harekete geçirdi. Kısa sürede yakalanan şüphelilerin taşıdıkları silahın, boncuk atar tüfek olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 01:56 Güncelleme: 05.10.2023 - 01:57
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        Uzun namlulu silah sanıldı boncuk atar tüfek çıktı
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        İstanbul Avcılar'da, uzun namlulu silah taşıdığı yönünde ihbarda bulunulan motosikletlide, boncuk atar tüfek olduğu tespit edildi.

        Tahtakale Mahallesi İstanbul yolunda, öğle saatlerinde seyir halinde olan motosikletteki iki kişiden birinin sırtında uzun namlulu silah taşıdığı ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, A.O. ve F.T. adlı kişileri, bindikleri motosikletle birlikte kısa sürede yakaladı. AA'nın haberine göre; yapılan incelemede, motosikletin trafikten men edildiği, sırtta taşınan uzun namlulu silahın ise boncuk atar tüfek olduğu belirlendi.

        Şüpheliler hakkında idari yaptırım tutanağı tutuldu.

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