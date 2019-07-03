Olay, Denizköşkler sahilinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sahile tek başına gelen 15 yaşlarındaki bir çocuk denize girdi. İsmi öğrenilemeyen çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun yardımına yine denizdekiler koştu. İhbar üzerine sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre çocuk, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşma başlattı.