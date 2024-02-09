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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar sahilinde kayalıklara düşüp yaralandı

        Avcılar sahilinde kayalıklara düşüp yaralandı

        İstanbul'da, Avcılar sahilinde bir kişi dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan kişi, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 02:15 Güncelleme: 09.02.2024 - 02:15
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        Sahilde kayalıklara düşüp yaralandı
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        Avcılar sahilinde dengesini kaybederek kayalıklara düşen kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Denizköşkler Mahallesi’nde akşam saatlerinde sahilde oturan bir kişi, dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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