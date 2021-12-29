DHA

Olay, saat 14.30 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi´nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Süleyman Yılmaz, 4 katlı apartmanın 2´nci katındaki yaşadığı dairede tadilat yaptığı sırada balkon çöktü.

Balkonla beraber aşağı düşen Yılmaz yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan ev sahibini yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise tehlike oluşturan parçaları aldı. Apartmanla ilgili Avcılar Belediyesi ekiplerinin incelemesi sürüyor.