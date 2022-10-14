Avda kaybolan çiftçiden 17 gün sonra acı haber

Aydın'da, avda kaybolan çiftçi Durmuş Tosun'un (50), 17 gün sonra ormanda ölü bulundu

Germencik ilçesi kırsal Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, 27 Eylül sabahı tüfeğini alarak "Ava gidiyorum" diyerek, evden çıkıp, otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağa gitti. Eve dönmeyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Tosun'un yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Tosun için ava gittiği bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Tosun'un otomobilini dağda bir bölgede bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dron ve helikopterle havadan arama yaptı ancak sonuç alınamadı.