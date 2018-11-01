Maçın ilk yarısında temsilcimiz hep küçük farklarla önde olan taraftı. Devreye girilirken skor 36-41 Fenerbahçe lehineydi. İkinci yarıda da çok benzer bir oyun oynandı. Skordaki üstünlüğün sık sık el değiştirdiği ve farkın iki taraf lehine de çok açılmadığı oyunda 35.dakikada üstün olan taraf 65-67’yle Fenerbahçe’ydi.

Karşılaşmanın normal süresinin son dakikasına 73-73 eşitlikle girildi. Bitime 8 saniye kala Fenerbahçe hücumunda Verameyenka skoru 73-75’e getirdi ancak son sözü Silvia Dominguez söyledi ve maç uzadı; 75-75.

Uzatma periyotunda normal süredeki oyun devam etti. Ev sahibi ekip son dakikasına 86-82 önde girdiği maçta temsilcimize geri dönüş şansı tanımadı ve parkeden 88-82 galip ayrıldı.

Bu skorla Fenerbahçe ilk kez kaybetti.

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