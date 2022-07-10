Aventurin Taşı Nedir, Neye İyi Gelir ve Özellikleri Nedir? Aventurin Taşı Faydaları ve Yararları Nelerdir?

Aventurin taşının özellikleri... 0:00 / 0:00

Bazı kaynaklarda Yıldız Taşı olarak da geçen Aventurin taşı adını İtalyanca aventura kelimesinden almaktadır. Aventura kelimesi tesadüf anlamına gelse de Aventurin taşı aslında "şans" taşı olarak biliniyor. İşte doğal taş tutkunlarının merakla araştırdığı Aventurin taşı özellikleri, faydaları ve yararları nedir sorularının cevapları...

Aventurin Taşı Nedir?

Aventurin taşı, kuvars grubuna ait doğal taşlardan biridir. Yıldız Taşı olarak da anılan Aventurin taşı mavi, turuncu ve yeşil renkte bulunabilir ve şansı temsil eder. Astroloji meraklıları tarafından da yakından tanınan Aventurin taşı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç ve Başak burçlarının taşı olarak kabul edilir ve vücut çakraları içinde kalp çakrasına uyumlu bir doğal taş olduğu kabul görür.

Genelde yeşil rengiyle karşılaşılan Aventurin taşı duygusal olarak dengeleyici özelliği ile öne çıkar depresyon karşısında iyileştirici etkisi olduğu düşünülür.

Aventurin Taşı Özellikleri Nelerdir?

Doğal taş meraklılarının düşkün olduğu Aventurin taşı özellikleri bakımından da dikkat çeker. Yapısında pek çok farklı mineral ve bileşik bulunan Aventurin taşının sertlik derecesi 7'dir. İyi enerji üzerine etkisi olan Aventurin taşı faydaları içinde en öne çıkanı negatif enerjiden korumasıdır. Eğer Aventurin taşını kalbinize yakın tutarsanız ufkunuzun genişleyeceği, ruhunuzda hissettiğiniz köşeye sıkışmışlık hissinden kurtulacağınıza, zihninizin ferahlayacağına inanılır.

Metalik ve parlak bir görüntüye sahip olan Aventurin taşı tanecikli bir yapıya sahiptir.

Aventurin Taşı Neye İyi Gelir?

Aventurin taşının yararları sadece ruh hali üzerine değildir. Peki, Aventurin taşı neye iyi gelir? Fiziksel olarak da çok fazla faydası olduğuna inanılan Aventurin taşı faydaları şöyle sıralanabilir:

Baş ağrıları, özellikle migren ve göz ağrısı problemlerinde iyileştrici etkisi vardır.

Hormonları dengeler.

Kadınlar için yeşil aventurin taşının doğurganlığın üzerinde olumlu etkileri vardır.

Metabolizmayı hızlandırır.

Sindirim problemlerinin giderilmesine yardım eder.

Hiperaktivite bozukluklarıyla mücadele eder, fiziksel olarak sakinleştirici görevi görür.

Hafızayı güçlendirmeye yarar.

Aventurin Taşı Yararları Nelerdir?

Elbette fiziksel faydaları kadar enerji denkleminde de öne çıkan faydaları var. İşte Aventurin taşı yararları ve kişinin enerjisi üzerine etkileri…

Stresi dağıtma özelliğine sahiptir. Evdeki ve işyerindeki enerjiyi düzenler.

Teknolojik cihazlardan yayılan elektromanyetik sinyalleri hafifletir.

Özellikle Yeşil anventurin taşı, yaratıcılığın arttırılmasında fayda sağlar.

İyi enerji vermesiyle ünlenen Aventurin taşı kötü ilişkilerden kurtulacak gücü bulmanıza, depresyonla baş etmenize ruhunuzdaki umudu ve neşeyi korumanıza olanak tanır.

Aventurin Taşı Nerelerde Bulunur?

Aventurin taşı faydaları ve yararlarını sıraladıktan sonra gelelim en çok merak edilen bir diğer konuya, Aventurin taşı nerede bulunur sorusunun cevabına...

Aventurin taşı bugün Hindistan, Brezilya ve Rusya'da aktif olarak bulunan taşlardandır.

Aventurin Taşı Cilde Faydaları Neler?

Aventurin taşı faydaları arasında en dikkat çekeni ise kuşkusuz cilt bakımındaki etkisidir. Aventurin taşı cilde faydaları arasında ilk olarak kırışıklık giderici etkisinden bahsedilir. Kan dolaşımını hızlandırdığı söylenen Aventurin taşı yüzdeki ince çizgileri, kırışıklıkları gidermeye ve yüz hatlarının şekillendirilmesine fayda sağlar.