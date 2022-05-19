Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Avis ve Budget'tan 'Güvenli Sürüş'e dikkat çeken proje!

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Avis ve Budget, 'Güvenli Sürüş' projesi hayata geçirdi. Proje kapsamında özellikle bayram ve yüksek sezon öncesinde, araç kiralayanların sürüş güvenliği ve trafik kurallarına ilişkin farkındalıklarının daha da artırılması amaçlanıyor

Avis ve Budget'tan 'Güvenli Sürüş'e dikkat çeken proje!
HABERTURK.COM

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markaları Avis ve Budget, trafikte güvenlik ve kurallara dikkat çeken “Güvenli Sürüş” projesini hayata geçirdi.

Otokoç Otomotiv tarafından geliştirilen proje kapsamında özellikle bayram ve yüksek sezon öncesinde, araç kiralayanların sürüş güvenliği ve trafik kurallarına ilişkin farkındalıklarının daha da artırılması amaçlandı.

Güvenli Sürüş projesi kapsamında Avis’in “Güvenliğiniz Önceliğimiz”, Budget’ın ise “Kurallarla Güvendesin” mottosuyla gündeme getirdiği konuya ilişkin bilgi ve mesajlar, özel olarak hazırlanan videolarla aktarılıyor.

Müşterilerinin araçla yolculuklarda güvenliğinin birincil öncelikleri olduğunu belirten Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, güvenliğin sağlanması için kurallara uymanın ve olumsuz durumları meydana getirebilecek davranışlardan kaçınmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Arslanbaş Kaynak, "Yüksek sezona girerken ve bayram tatilinden hemen önce hayata geçirdiğimiz ‘Güvenli Sürüş’ projesi ile başta müşterilerimiz olmak üzere trafikteki herkesin güvenliğine katkı sağlayabilmeyi umuyoruz" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa'da otomobil satışları Nisan'da yüzde 20 azaldı
OTOMOBİL Avrupa otomobil pazarı yüzde 21 daraldı
Shell 100'üncü yılına yeni strateji ile girecek! - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 100'üncü yıla yeni strateji ile girecek!
Togg'da parçalı denemeler başladı
OTOMOBİL Togg'da parçalı denemeler başladı
Son dakika: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil için tarih verdi
OTOMOBİL Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil için tarih verdi
Korelinin sürücüsüz taksisi ABD'de yollara çıkıyor
OTOMOBİL Sürücüsüz taksisi yollara çıkıyor!
Renault Rusya'daki varlıklarını devretti
OTOMOBİL Renault Rusya'daki varlıklarını devretti
Kia Türkiye'den flaş açıklama: ‘Birkaç yıla premium olabiliriz’
OTOMOBİL Koreli üretici gözünü premiumlara dikti
OSD Başkanı Eroldu: 'Volkswagen 2 milyonluk pazara gelir' - Güncel Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 'Volkswagen 2 milyonluk pazara gelir'
Otomotiv üretimi ilk 4 ayda azaldı
OTOMOBİL Otomotiv üretimi ilk 4 ayda azaldı
Nisanda en çok satan oto markaları belli oldu
OTOMOBİL Nisanda en çok satan markalar belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.