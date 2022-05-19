HABERTURK.COM

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markaları Avis ve Budget, trafikte güvenlik ve kurallara dikkat çeken “Güvenli Sürüş” projesini hayata geçirdi.

Otokoç Otomotiv tarafından geliştirilen proje kapsamında özellikle bayram ve yüksek sezon öncesinde, araç kiralayanların sürüş güvenliği ve trafik kurallarına ilişkin farkındalıklarının daha da artırılması amaçlandı.

Güvenli Sürüş projesi kapsamında Avis’in “Güvenliğiniz Önceliğimiz”, Budget’ın ise “Kurallarla Güvendesin” mottosuyla gündeme getirdiği konuya ilişkin bilgi ve mesajlar, özel olarak hazırlanan videolarla aktarılıyor.

Müşterilerinin araçla yolculuklarda güvenliğinin birincil öncelikleri olduğunu belirten Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, güvenliğin sağlanması için kurallara uymanın ve olumsuz durumları meydana getirebilecek davranışlardan kaçınmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Arslanbaş Kaynak, "Yüksek sezona girerken ve bayram tatilinden hemen önce hayata geçirdiğimiz ‘Güvenli Sürüş’ projesi ile başta müşterilerimiz olmak üzere trafikteki herkesin güvenliğine katkı sağlayabilmeyi umuyoruz" dedi.