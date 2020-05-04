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Avivasa’dan kadın üniversite öğrencilerine özel staj programı  

Avivasa, geçen sene başlattığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği programı “TogetHER” kapsamında, “Jump IT HigHER” adını verdiği staj programını başlattı. Program, kadın üniversite öğrencilerini Bilgi Teknolojileri alanında yetiştirme ve Avivasa ailesine dahil etme amacı taşıyor.

Burak Yüzgül

Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan Avivasa, dikkat çekici projelerine devam ediyor. Şirket, geçen sene başlattığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği programı “TogetHER” kapsamında bu defa “Jump IT HigHER” staj programını başlattı. Programla, kadın üniversite öğrencilerini Bilgi Teknolojileri alanında yetiştirmeyi ve uzun vadede Avivasa’da İş Teknolojileri alanında çalışan kadın sayısını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Avivasa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül; “Programı stratejik bir kararla, Avivasa içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsetmeyi, tüm departmanlarda kadın ve erkek çalışan dengesini sağlamayı ve tüm çalışanlarımıza eşit haklar tanımayı amaçladığımız TogetHER programı kapsamında hayata geçiriyoruz. Çıkış noktamız, yaptığımız araştırmalarda, İş Teknolojileri departmanımızda kadın-erkek çalışan sayısı dengesinin diğer departmanlarımıza göre düşük olduğunu görmemizle oldu ve bu alana özel olarak odaklandık. Bu proje ile ilk aşamada 8 kadın üniversite öğrencisine Avivasa İş Teknolojileri alanında staj yapma imkanı sunacağız” dedi.

BAŞVURULAR MAYIS SONUNA KADAR

Avivasa tarafından yapılan açıklamada, başvuruları Mayıs 2020 sonuna kadar devam edecek programın 1 yıl süreli olduğu ve üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan kadın öğrencilerin başvurularının değerlendirileceği vurgulandı. Staja hak kazanan öğrencilerin okul döneminde haftada minimum 2 gün Avivasa’da çalışmaları bekleniyor. “Jump IT HigHER” staj programıyla ilgilenen ve İstanbul üniversitelerinin mühendislik bölümlerinde okuyan kadın üniversite öğrencileri ilgili ilanı kariyer portalları üzerinden bulabilirler. Kadın istihdamı konusunda oluşturduğu vizyonla hareket eden AvivaSA’da, çalışanların yüzde 66’sı kadın çalışanlardan oluşuyor. Kadın yönetici oranı ise yüzde 50.

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