Avladıkları yaban keçisini yerken yakalandılar!

Erzurum'da kaçak avladıkları koruma altındaki yaban keçisini yerken yakalanan 6 kişiye 347 bin 754 lira ceza kesildi.

AA'da yer alan habere göre Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri ile fahri av müfettişlerinin katkılarıyla sorumluluk alanlarındaki koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, koruma altındaki avlanması yasak olan yaban keçisi avcılığına yönelik denetim yapan ekipler, ihbar üzerine gittikleri Oltu ilçesindeki bir kulübe önünde yaban keçisine ait deri ve kafa parçaları buldu. REKLAM

Kulübeye giren ekipler, 6 avcıyı avladıkları yaban keçisini yerken buldu. Ekipler, 347 bin 754 lira ceza kesilen avcıların silahlarına da el koydu. Yaban hayatını korumak için sahada aktif görev yapan DKMP Erzurum Şube Müdürlüğü, vatandaşların yasa dışı ve usulsüz kaçak avlananları ihbar etmesini istedi. Fotoğraflar: İHA