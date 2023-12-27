Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Avladıkları yaban keçisini yerken yakalandılar! - Güncel haberler

        Avladıkları yaban keçisini yerken yakalanan 6 kişiye para cezası!

        Erzurum'da koruma altındaki yaban keçisini avlayıp yerken yakalanan 6 kişiye ceza yağdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avladıkları yaban keçisini yerken yakalandılar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da kaçak avladıkları koruma altındaki yaban keçisini yerken yakalanan 6 kişiye 347 bin 754 lira ceza kesildi.

        AA'da yer alan habere göre Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri ile fahri av müfettişlerinin katkılarıyla sorumluluk alanlarındaki koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, koruma altındaki avlanması yasak olan yaban keçisi avcılığına yönelik denetim yapan ekipler, ihbar üzerine gittikleri Oltu ilçesindeki bir kulübe önünde yaban keçisine ait deri ve kafa parçaları buldu.

        REKLAM

        Kulübeye giren ekipler, 6 avcıyı avladıkları yaban keçisini yerken buldu. Ekipler, 347 bin 754 lira ceza kesilen avcıların silahlarına da el koydu.

        Yaban hayatını korumak için sahada aktif görev yapan DKMP Erzurum Şube Müdürlüğü, vatandaşların yasa dışı ve usulsüz kaçak avlananları ihbar etmesini istedi.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Erzurum
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        ATM'den para çeken iş insanını böyle öldürmüş!
        ATM'den para çeken iş insanını böyle öldürmüş!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Panatasaray!
        Panatasaray!
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Covid dahil onlarca virüs! "Maske takmak için en iyi zaman"
        Covid dahil onlarca virüs! "Maske takmak için en iyi zaman"
        MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Aracında ölü bulundu
        Aracında ölü bulundu