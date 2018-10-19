Avlu 16. son bölüm: Deniz'den müthiş savunma, şok ceza! Avlu 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avlu 16. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Avlu'da Deniz yeni bir saldırıya maruz kaldı. Ancak herkesin gözü Deniz'in Kudret'e yaptığı saldırıdan dolayı yargılandığı mahkemeden çıkacak sonuçtaydı. Ve mahkemeden Deniz için şok edici bir ceza çıktı. İşte Avlu 17. yeni bölüm fragmanına ve 16. son bölümüne dair detaylar...
19.10.2018 - 00:58 | Güncelleme:
Avlu 17. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Avlu'nun bu akşam ekranlara gelen son bölümünde Deniz banyoda uğradığı saldırıdan son anda kurtuldu. Herkesin gözü ise Deniz'in Kudret'e yaptığı saldırıdan dolayı yargılandığı davadan çıkacak sonuçtaydı. Deniz duruşmada kendisini savunsa da adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezasına karar verildi. Avlu 16. son bölüm ve 17. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.
Avlu 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.
AVLU 16. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Deniz’in Davası Nasıl Sonuçlanacak?
Deniz’in gerginliği sürmektedir çünkü şimdi de mahkemeye çıkmaya hazırlanmaktadır. Bu sefer Kudret’e yaptığı saldırıdan dolayı hâkim karşısında olan Deniz’in davası nasıl sonuçlanacaktır? Deniz, Alp ile ilgili planlarını işletmeye başlarken, Zerrin de Kudret de boş durmayacaktır…
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Avlu 16. son bölüm: Deniz'den müthiş savunma, şok ceza! Avlu 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Dakika Haberler/avlu-16-son-bolum-deniz-e-sok-ceza-avlu-17-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-21838422183842
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