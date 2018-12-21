Avlu 26. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından araştırılıyor. Avlu'da bu akşam Deniz ve Azra'nı karşı karşıya geldiği anlar büyük heyecan yarattı. Cezaevinde duyulan tek el silah sesi, herkesi korku dolu bir sessizliğe sürükledi. Kudret intikam duygusuyla verdiği kararın bedelini çok ağır ödemek üzere. İşte Avlu 25. son bölüm özeti ve 26. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

AVLU 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak Avlu 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU 25. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz ve Azra Karşı Karşıya!

Cezaevinde duyulan tek el silah sesi, herkesi korku dolu bir sessizliğe sürüklemiştir. Zerrin, günden güne köşeye sıkışmaktadır. Bir çıkış yolu arayan sadece o değildir. Azra için de bir karar verme ve hareket etme zamanı gelmiştir. Peki yaptığı seçimler ona ne kazandıracak ne kaybettirecektir?

Kudret intikam duygusuyla verdiği kararın bedelini çok ağır ödemek üzeredir. Deniz ise artık sevdiği kimsenin canı yanmasın diye elinden gelen her şeyi yapmaktadır.

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