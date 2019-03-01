Avlu son bölümü izleyicisi ile buluştu. Hemen ardından Avlu 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu. Büyük bir heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde, Cezaevine yeniden dönecek olan Azra, tahliyesinin yanmasına sebep olan kişiyi bulmaya karar veriyor. Öte yandan, Kudret, düşmanı bildiği Deniz'i bıçaklıyor.

AVLU 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam ekrana gelen 32. bölümünün ardından Avlu 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Azra, başına bu çorabı öreni bulmadan cezaevine dönmemeyi aklına koymuştur. Firari olmak onu çok zorlayacaktır üstelik peşindekiler sadece emniyet görevlileri de değildir. Deniz, bir yandan Pelin’in bir yandan bebeğin iyiliğini düşünürken, Kudret tüm karanlığı ve kötülüğüyle bir şeyler karıştırmaktadır.