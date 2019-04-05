Avlu yeni bölümü ne zaman sorular Avlu izleyicisi tarafından araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Avlu 4 Nisan Perşembe günü 37. yeni bölümü yayınlanmamış yerine Ali Kundilli 2 filmi yayınlanmıştı. İzleyicilerin gözü ise şimdi yayınlanacak olan yeni bölümde...

AVLU 37. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Star TV yayın akışında Avlu 37. yeni bölümü 11 Nisan Perşembe günü saat 20.00'da ekranlarda olacak.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Zerrin bir yandan aklının içindeki uğultuyla boğuşurken bir yandan da Deniz’i alt etmek için yaptığı hamlelere bir yenisini daha ekler... Deniz, geçmişten gelen bu sert rüzgara karşı direnebilecek midir?

Oktay ise nasıl bir tehlikenin içine sürüklendiğinden habersizdir. Tolga’nın bulduğu ipucu onu tahmin bile edemeyeceği bir noktaya sürükler.