Avlu ekranlara gelen 37. son bölümde seyircileri televizyonlara kilitlemeyi başardı. Gerilim ve dramın eksik olmadığı Avlu'da ortalık karışacağa benziyor. Peki, Avlu 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AVLU 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu ekranlara gelen son bölümün ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanını bekliyordu fakat Avlu 38. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU 37. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zerrin bir yandan aklının içindeki uğultuyla boğuşurken bir yandan da Deniz’i alt etmek için yaptığı hamlelere bir yenisini daha ekler... Deniz, geçmişten gelen bu sert rüzgara karşı direnebilecek midir? Oktay ise nasıl bir tehlikenin içine sürüklendiğinden habersizdir. Tolga’nın bulduğu ipucu onu tahmin bile edemeyeceği bir noktaya sürükler.