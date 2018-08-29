Avlu'nun yeni sezondan ilk fragmanı yayınalndı. Fragmanı izleyen seyirciler, Avlu'nun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Fragmanda Deniz'in sert tavırları dikkat çekerken, "hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" cümlesi de fragmana damga vuruyor. İşte Avlu'da yaşanan son gelişmeler.

AVLU FRAGANI (YENİ SEZON)

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu dizisinin yayınlanan sezon finalinde Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bıraktı. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermek olan Deniz için bu hiç kolay olmayacaktır.

Avlu dizisinin yeni sezonu fragmanda Eylül ayı olarak belirtildi. Ancak tam tarih henüz açıklanmadı. Yeni sezon başlangıç tarihi netleştiği anda haberimizden öğrenebilirsiniz.

AVLU'NUN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Demet Evgar, Cere Monay ve Nursel Köse gibi ünlü isimlerin paylaştığı Avlu'nun sezon finali bölümünde işler iyice karıştı. Kızını kaybeden Deniz, kızının katilini ararken, cezaevinde Kudret'in Deniz'e söylediği sözler ortalığı karıştırdı.

Kudret'in sözlerine sabretmeye çalışan Deniz, en sonunda dayanamıyor ve Azra'larla birlikte saldırıya geçiyorlar. Kudret'in ekibi diğer kızları bıçaklıyor. Dizinin final sahnesinde Kudret ve Deniz karşı karşıya geliyor. Kudret bıçak çekiyor. İkili kavgaya tutuşuyor. Kudret'i masaya yatıran Deniz, arkasından bıçak çıkarıyor ve Kudret'i karın bölgesinden birçok kez bıçaklıyor.

Deniz, kızının katilini arıyor...

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

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