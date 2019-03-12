Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki perakende ciro endeksinin ocak ayı sonuçları açıklandı.
Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre endeks, 2019 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 9,4 artış kaydederek 267 puana ulaşırken, 2018 aralık ayına göre ise yüzde 16,6 azaldı.
AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar, Ocak 2019’da İstanbul’da bin 278 TL olurken Anadolu’da ise 848 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise ocak 2019’da bin 20 TL olarak hesaplandı.
OCAK AYI EN YÜKSEK CİRO ARTIŞI TEKNOLOJİ KATEGORİSİNDE
Ocak ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 21,5’lik bir artış kaydetti.
Yine geçen yılın ocak ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki metrekare verimliliği hipermarket kategorisinde yüzde 19,6, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 18,8, giyim kategorisinde yüzde 15,7, ayakkabı kategorinde yüzde 6,6 ve diğer alanlar kategorisinde yüzde 3,1 artış gösterdi.
Ocak 2019 verilerine göre, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 4,5'lik bir düşüş yaşandığı görüldü.
AVM Endeksi Ocak 2019 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, organize perakende sektörünün Türkiye'nin lokomotiflerinden olduğunu dolayısıyla ciroların yukarı hareketini yatırımcılar olarak kendilerinin de önemsediklerini belirtti.
Belgü, kategoriler bazında en yüksek artışın teknoloji ve hipermarket kategorilerinde yaşanması ile ilgi olarak da "Teknoloji kategorisindeki bu artışta sömestr tatili ve vergi indirimlerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hipermarket kategorisindeki artışın yüksek oluşu ise zorunlu ihtiyaçların öncelikli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
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