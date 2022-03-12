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İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanacak? 12 Mart 2022 bugün İsanbul'da AVM çalışma saatleri

İstanbul'u iki gündür etkisi altına alan kar yağışı megakenti beyaz bir örtüyle kapladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzlukların önüne geçmek adına Valilik bir dizi karar alındığını açıklamıştı. AVM çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama da İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'dan geldi. İşte 12 Mart AVM çalışma saatleri

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    AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? 12 Mart İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor, saat kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri

    İstanbul iki gündür beyaz örtüye büründü. Geçtiğimiz Ocak ayında 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Ocak ayında yaşanan kar yağışı gibi bir yağış beklenmesi nedeniyle Valilik bir dizi önlem alındığını açıklamıştı.  AVM'de işi olan vatandaşlarımız "Bugün AVM'ler kaça kadar açık" Sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı'ndan yapılan açıklama konuya netlik getirdi. İşte, Alışveriş Merkezi çalışma saatleri...
  • 02
    AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? 12 Mart İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor, saat kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri

    12 MART İSTANBUL'DA AVM'LER AÇIK MI, KAÇTA KAPANIYOR?

    İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in duyrusunda; "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı. 
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    AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? 12 Mart İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor, saat kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri

    12 Mart AVM kapanış saati hakkında resmi açıklama geldi. Şekib'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul’daki zorlu hava şartları devam ettiğinden, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile sağlanan mutabakatla, AVM’lerin yarın (12.03 Cumartesi) 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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