Haksızlığa uğrayarak hak ettiği ünvan kemerini alamayan Türk boksör, zorlu mücadelenin ardından yurda döndü. Arkadaşları ile bir araya gelen Yıldırım, Arnavutköy'de bir mekanda yemek yedi.

Mekandan ayrılan başarılı boksör, gündem ile ilgili açıklamalar yaptı. Yıldırım, "Maç günü tüm Türkiye'nin benimle olduğunu biliyordum, bunu kalbimde hissettim. Yakın zamanda rövanşı bekliyorum, Allah'ın izniyle o kemeri alacağım ve ülkeme hediye edeceğim" dedi.