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Avni Yıldırım kimdir? Avni Yıldırım kaç yaşında, nereli? Avni Yıldırım'ın kariyeri

Profesyonel boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile karşılaşacak. Peki Avni Yıldırım kimdir? Avni Yıldırım kaç yaşında, nereli? İşte Avni Yıldırım'ın kariyeri

Avni Yıldırım kimdir? Avni Yıldırım kaç yaşında, nereli? Avni Yıldırım'ın kariyeri

Alvarez, sıradaki maçını, Twitter hesabından yaptığı "27 Şubat'ta Avni Yıldırım'a karşı tüm unvanlarımı ortaya koyacağım" açıklamasıyla duyurdu.

Kızıl renkteki saçından dolayı tarçın anlamına gelen "Canelo" lakabı takılan Alvarez ile Yıldırım arasındaki müsabaka, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda yapılacak.

Kariyerlerinde 30 yaşındaki Meksikalı boksörün 54 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 29 yaşındaki Türk boksörün ise 21 galibiyet, 2 yenilgi bulunuyor.

AVNİ YILDIRIM KİMDİR?

Avni Yıldırım, 5 Ağustos 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Hafif ağır siklet klasmanında yer alan Avni Yıldırım, şu ana kadar çıktığı 23 mücadeleden sadece ikisini mağlup olarak tamamlamıştır.

Avni Yıldırım'ın mağlup olduğu isimler İngiliz Chris Eubank Jr. ve Amerikalı Anthony Dirrell olmuştur.

178 kanat açıklığına sahip olan Avni Yıldırım'ın boyu ise 1.82'dir.

Avni Yıldırım, MR. Robot lakabıyla tanınmaktadır.

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