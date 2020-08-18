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Avon Türkiye tarafından hayata geçirilen ve bu sene ilki düzenlenen Bright Minds Challenge yarışmasının kazananları belli oldu.

Lisans 3 ve 4’üncü sınıf ile Yüksek Lisans birinci sınıf öğrencilerinin ekipler halinde katıldığı yarışma, pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, gençler yaratıcı fikirlerini Avon İnsan ve Kültür (People&Culture) ekibine ve liderlik ekibine sundu. Katılan gruplardan, Avon’un mevcut işe alım ve işe uyum uygulamalarına yenilikçi ve yaratıcı öneriler getirmeleri, süreçlere ve uygulamalara daha farklı bir pencereden bakarak somut önerilerini paylaşmaları istendi.

Konuyla ilgili geri dönüşlerden memnun olduklarını ifade eden Avon Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İnsan ve Kültür Direktörü Başak Evrim Daltaban, "Çalışma hayatına yeni katılan ya da yakın zamanda katılacak olan genç neslin değişen beklentilerini dinlemek, anlamak ve yeni yaklaşımlardan nasıl ilham alabileceğimiz üzerine düşünmek en önemli gündemlerimizden biri. Z jenerasyonunun yavaş yavaş iş hayatına katılmaya başlaması ve onların sahip olduğu farklı özellikleri de düşünerek, Avon Türkiye ekibi olarak bizi çok heyecanlandıran bu uygulamayı hayata geçirdik. Üniversite öğrencilerine yönelik tasarladığımız Avon Bright Minds Challenge yarışması ile gençlerin, işe alım, işe uyum (onboarding) süreçlerimizi yenilikçi bir yaklaşımla gözden geçirmeleri ve süreçlere ilişkin yeni fikirlerini sunabileceği bir platform oluşturduk. Yarışma sonunda da çeşitli ödüllerle onları teşvik etmek istedik” diye konuştu.

Mart ayında başlayan ve Ağustos’ta sonuçlanan proje boyunca Avon Türkiye ekibi, yarışmaya katılan tüm grupların fikirlerini dinledi.

Finalde birinci gruba, kişi başı 3 bin TL değerinde para ödülü verilirken, ikinci grup 2 bin 500 TL, üçüncü grup ise kişi başı bin 500 TL para ödülü almaya hak kazandı.