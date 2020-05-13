ANKASAM Avrasya Masası Başkanı Ametbek:

AA

Ametbek, AA muhabirine Kazakistan'ın salgın sonrası yeni döneme yönelik hazırlıklarını değerlendirdi.

Kazakistan'ın salgından kaynaklanan krizi fırsata çevirmeye çalıştığını dile getiren Ametbek, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in OHAL Komisyonunu, OHAL Ekonomik Büyümenin Restorasyonu Devlet Komisyonu olarak yeniden yapılandırma kararına dikkati çekti.

Ametbek, "Bu durum Kazakistan’ın bir yandan Kovid-19'la mücadelesinin devam edeceğini, diğer yandan da salgın sonrasındaki döneme hazırlıklı olduğunu gösteriyor." dedi.

Nur Sultan yönetiminin, salgın sonrası dönemde vatandaşların hayatını ve sağlığını korumak, gelirini artırmak, iş dünyasını desteklemek, eğitim ve bilim alanlarını geliştirmek gibi konuları öncelediğini anlatan Ametbek, bu kapsamda, ülkede ekonominin yeniden yapılanmasına, istihdamın artırılmasına, konut inşaat sürecinin hızlandırılmasına, gelir vergisinde artan oranlı tarife uygulanmasına, yerli girişimcilere destek verilmesine ve yabancı sermaye çekmeye önem verileceğini kaydetti.

Ametbek, Kazakistan ekonomisinin yeniden yapılandırılması amacıyla sanayi, enerji, tarım ve hizmet sektörlerinin rolünü belirlemek, orta vadede yeşil enerjinin gelişmesine ağırlık vermek, üretimde ağırlıklı olarak yerli mal ve hizmetleri kullanmak ve gıda güvenliğini sağlamak gibi konuların ön plana çıkacağını savundu.

Cumhurbaşkanı Tokayev'in "İstihdam Yol Haritası"nın uygulanması için bütçeden yaklaşık 2,5 milyar dolar tahsis edildiğini hatırlatan Ametbek, "Buradaki önemli husus, küçük işletmelerin açılmasını destekleyerek istihdamı arttırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Ametbek, Kazakistan'da konut inşaat sürecinin hızlandırılmasıyla hem konut hem de istihdam sorununu çözmenin mümkün olacağını ve bu yıl 15 milyon metrekarede (150 bin daire) konut inşa edileceğini bildirdi.

Gelir vergisinde artan oranlı tarife uygulamasına geçileceğine işaret eden Ametbek, "Artan oranlı tarifeye göre, düşük maaşlı vatandaşlar şimdiye göre daha az vergi ödeyecek. Yüksek maaş alanlar için vergi artacak. Burada amaç kayıt dışı maaş ödenmesinin önünü kesmek. Bu doğrultuda hükümet iş gücü piyasasına kayıt işlemini mümkün olduğunca kolaylaştıracaktır. Ayrıca, işsizlik maaşını alma konusunda gerekli prosedürler azalacaktır." dedi.

Ametbek, yerli ve milli iş dünyasına destek sağlamak için "İş Yolu Haritası" programında küçük işletmeler için özel önlemlerin yer alacağını kaydetti.

Kredi ödeme süresi ertelenecek sektörlere ticaret, imalat sanayi, taşımacılık ve depolama, konaklama ve gıda, haberleşme ve iletişim, eğitim ve sağlık sektörleri dahil edildiğini ifade eden Ametbek, "Üretim öncelik olmakla beraber ekonominin çeşitlendirilmesine dikkat edilecektir." ifadesini kullandı.

Ametbek, ülkeye yabancı sermaye çekmek için uygun koşulların yaratılması gerektiğinin altını çizerek, "Öncelikle sermaye sahipleriyle doğrudan iletişime geçmek gerekmektedir. Proje öncelik esasına ve ekonomik etkisine göre her yatırımcı için bireysel destek tedbirleri geliştirilecek, öncelikli alanlarda stratejik yatırımcılar için yatırım mevzuatının istikrarı sağlanacaktır. Bu bağlamda yabancı yatırımcılara güven vermek amacıyla İngiliz hukuku temelinde çalışan Astana Finans Merkezi potansiyeli kullanılacaktır." diye konuştu.

İş yerleri ve işletmeleri korumak için OHAL'in yasal olarak mücbir sebep sayılacağını söyleyen Ametbek, 1 Ekim 2020 tarihine kadar bireysel girişimci ve işletmeler aleyhine iflas işlemleri başlatılmayacağını aktardı.

Ametbek, Kazakistan'ın salgın sonrası döneme ciddi şekilde hazırlandığını kaydederek, "Nitekim Cumhurbaşkanı Tokayev, ekonomik büyümeyi yeniden sağlamak için kapsamlı planın hazırlandığını ve yakında kabul edileceğini duyurdu. Ayrıca 2025 Kalkınma Stratejisi'nin hazırlık aşamasında olması bu tespiti güçlendirmektedir." dedi.

Yabancı yatırımcıların Kazakistan'ın geleceğine güvenle bakabileceklerini belirten Ametbek, "Bu bağlamda Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin biri olan TAV Havalimanı Holdinginin Kazakistan’ın ticari başkenti ve en yoğun trafiğe sahip havalimanı Almatı Havalimanı’nı satın alması Kazakistan’ın salgın sonrasında fırsatlar ülkesi olacağını bir kez daha kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.