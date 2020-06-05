Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 245 artarak 12 bin 312'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 artarak 52'ye yükseldi.

Ülkede 366 Kovid-19 hastasının sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 6 bin 606'ya ulaştı.

- Özbekistan'da 56 yeni vaka

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 56 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 965'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 862 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 3 bin 87 kişi sağlığına kavuştu.

Toplam 600 bin test yapılan Özbekistan'da 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

- Kırgızistan'da 37 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 37 artarak 1936'ya, ölü sayısının 2 artarak 22'ye yükseldiğini açıkladı.

Üsenbayev, iyileşenlerin sayısının 46 artarak 1340'a ulaştığını, 574 hastanın tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Karantina uygulanan şehirlerde sağlık görevlilerinin ev ev gezerek ateş ölçümleri yapmaya başladığını hatırlatan Üsenbayev, halktan sağlık görevlilerini anlayışla karşılamalarını istedi.

Kırgızistan'da 2 bin 132 kişi hastanelerde gözetim altında, 8 bin 46 kişi de ev karantinasında tutuluyor.

- Gürcistan'da vaka sayısı 808'e çıktı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 4 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 808'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede bugüne kadar 650 hasta iyileşmiş, 13 kişi hayatını kaybetmişti.



,Bahtiyar Abdülkerimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova