Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 476 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 154 bin 335'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 28 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, virüs nedeniyle can kaybı sayısının 30 artışla 3 bin 178 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 338 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 547 artarak 68 bin 893'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, 11 Eylül’de 3 bin 144 kişide virüs görülmesiyle bir rekor yaşanmıştı.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 152 kişide daha virüse rastlandı ve böylece ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 268’e yükseldi.

Kovid-19'dan iyileşerek, sağlığına kavuşan kişilerin sayısı da 6 artarak 1369’a ulaştı.

Ülkede en fazla vakaya, 5 bin 882 kişinin karantinada, 390 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu Acara, İmeretei ve Samegrelo bölgelerinde rastlanıyor.

İlk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da, bu ayın başından beri günlük vaka sayısında artışlar yaşanıyor.

Bölgedeki ülkelere göre en az vakanın görüldüğü Gürcistan'da, ilk 3 vaka şubat ayında görülmüştü.

Mart ve nisan aylarında 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziran aylarında 20'nin altında seyretmişti.

Temmuzda 10'un altında seyreden günlük vaka sayısı, ağustos sonu hızlı bir şekilde artmaya başlamıştı.

Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği Gürcistan'da, virüs nedeniyle ilk ölüm 4 Nisan'da gerçekleşmişti.

- Özbekistan'da vaka sayısı 47 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısı 321 artarak 47 bin 42'ye, ölü sayısı 2 artarak 388'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 152 artarak 43 bin 511'e ulaştı ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ü iyileşti.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 143 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, bu hafta yeniden yükselmeye başlamış, 10 Eylül’de 700'ün üzerine çıkmıştı.

- Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 187 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 45 bin 862'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, toplam ölü sayısı 916'ya yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 41 bin 659 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 binden fazla kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ermenistan'da son 20 gündür günlük vaka sayısı 200'ün altında seyrediyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 74 artarak 106 bin 803'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 97 artarak 100 bin 615'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artarak 1667'ye ulaştı.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 346 artarak 29 bin 581'e, zatürreden ölenlerin sayısı 1 artarak 321'e yükseldi.

Ülkede 4 bin 500'den fazla Kovid-19 ve 22 binden fazla zatürre hastalarının tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 53 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 44 bin 881'e çıktı.

Son 24 saatte 143 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 40 bin 922'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği Kırgızistan'da, Kovid-19 hastalarından 509'u hastanede, 1973'ü evde tedavi görüyor.

Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ilgili makamların Rus aşısının tedariki için görüşmelere başladığını belirterek, "Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında iki ülkenin ilgili makamları aşı tedariki için görüşme yapıyorlar. Koronavirüs salgını insanlık için tehdit oluşturmaya devam ederken ülkemize aşı getirmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Muhabir : Ekip