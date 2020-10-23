Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 787 artarak 91 bin 167’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artışla 949’a çıktı.

Son 24 saatte 635 kişi sağlığına kavuştu ve toplam iyileşen sayısı 82 bin 136 oldu.

Ülkede 8 bin 82 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

- Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 688 artarak 70 bin 256’ya, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 14 artışla 1655’e çıktığı bildirildi.

Vakalardan 7 bin 532’sinin evde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, virüsten ölenlerden 46’sının sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 680 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 51 bin 102 olduğu kaydedildi.

Moldova’da, 17 bin 499 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 42 artarak 10 bin 695'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 58 artarak 9 bin 782'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 81 ölümün görüldüğü ülkede 832 kişinin tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 91 artarak 64 bin 724'e, virüs kaynaklı ölü sayısının ise bir artarak 542'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 223 artarak 61 bin 957'ye ulaştığı böylece hastaların yüzde 95'inin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Ülkede hastanelerde 2 bin 225 hastanın tedavisi sürüyor.