Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 11 bin 787 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanarak vaka sayısının 512 bin 652'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 73 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 172 artışla 9 bin 317 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1587 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 6 bin 155 artarak 233 bin 849'a ulaştığını ifade etti.

- Gürcistan

Gürcistan'da son 24 saatte 3 bin 473 vakayla günlük tespit edilen en yüksek sayıya ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir gün içinde Kovid-19'dan dolayı 37 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 636’ya ulaştı.

Ülkede, 3 bin 473 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 73 bin 195'e, iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 342 artarak 55 bin 511'e yükseldi.

Toplam 16 bin 981 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 633 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 638 artarak 119 bini geçti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 326 artarak 108 bin 958’e, 6 kişinin daha kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1924’e ulaştı.

Ülkede 8 bin 247 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 20 kişinin sağlık durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Kazakistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Yerlan Kiyasov’un yaptığı açıklamaya göre, son iki haftada ülke genelindeki Kovid-19 sayısında yüzde 1,7 artış kaydedildi.

Kiyasov, ülkedeki kırmızı ile işaret edilen riskli bölge sayısının ikiden dörde çıktığını belirtti.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 142 artarak 69 bin 617'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 214 artarak 66 bin 886 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 593 ölümün gerçekleştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 128 hastanın tedavisi sürüyor.

Ayrıca, 1 Eylül’den bu yana uzaktan eğitimin sürdüğü tüm üniversite ve yüksek eğitim kurumları Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla 16 Kasım’dan itibaren normal eğitime geçecek.

- Kırgızistan

Eski Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Kanıbek İsakov, tedavi gördüğü Bişkek’te zatürreden yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 8 yıldır Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi’nde (KOŞÜ) rektörlük görevini yapan Prof. Dr. İsakov, Eylül 2019’da Eğitim ve Bilim Bakanlığı görevine getirilmişti.

Kırgızistan’da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 567 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 65 bin 454'e çıktı.

Ülkede, virüs nedeniyle ölü sayısı 2 artarak 1195'e, iyileşen sayısı ise 483 artarak 56 bin 307'ye ulaştı.

Kırgızistan'da, Kovid-19 hastalarından 3 bin 916'sı evde, 3 bin 347'sin de hastanelerde tedavi görüyor.