Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 728 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşandığını ve toplam vaka sayısının 256 bin 266'ya çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 58 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 108 artışla 4 bin 887 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 990 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1920 artarak 112 bin 570'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 519 kişide Kovid-19’un görülmesiyle vaka sayısının 11 bin 312’ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 253 artarak 6 bin 119’a, ölenlerin sayısının 6 artarak 78'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 5 bin 971 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1393 kişi de Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

- Kırgızistan

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 307 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 48 bin 924'e çıktı.

Ülkede, 130 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 44 bin 227'ye ulaştı. Virüsten 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1082'ye yükseldi.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısının 220 artarak 60 bin 562'ye, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 500'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 109 artarak 57 bin 330 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 732 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 102 artarak 108 bin 663'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 152 artarak 103 bin 910'a, ölü sayısı 3 artarak 1762'ye ulaştı.

Ülkede 74'ü çocuk 2 bin 991 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 89 kişinin sağlık durumu ağır, 13 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vakası sayısı 233 artarak 34 bin 617'ye yükseldi.

Zatürreden 21 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 618'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 365'e çıktı.