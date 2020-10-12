Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 4 bin 420 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 265 bin 454'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 21 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 43 artışla 5 bin 15 olduğunu kaydetti.

Stepanov, virüse yakalanan 521 kişinin hastaneye kaldırıldığını, iyileşen sayısının ise 903 artarak 114 bin 410'a ulaştığını ifade etti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, vakaların artışı nedeniyle üniversitelerin geçici olarak uzaktan eğitime geçmesi kararını aldı.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, geçen hafta 5 bin 804 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 478 kişide Kovid-19’a rastlanmasıyla vaka sayısı 12 bin 313’e ulaştı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 211 artarak 6 bin 538'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 91’e yükseldi.

Ülkede 5 bin 590 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1393 kişi de Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 5 Ekim'de 578 vakanın tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızla artmaya başlamıştı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vakası sayısının 188 artarak 61 bin 205'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 507'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 102 artarak 58 bin 69 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 629 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 74 artarak 108 bin 831'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 61 artarak 103 bin 980'e, ölenlerin sayısı 3 artarak 1768'e ulaştı.

Ülkede 72'si çocuk 2 bin 30 Kovid-19 hastasının tedavisi devam ediyor, 84 kişinin sağlık durumu ağır, 13 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vakası sayısı 34 artarak 34 bin 909'a yükseldi.

Zatürreden 23 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 699'a çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti, böylece ölenlerin sayısı 368 oldu.

Öte yandan, 6 Ekim'den itibaren dış hat uçuşlar için uygulanan kısıtlamalar sürüyor. Yanında Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğu gösteren belgesi olmayan yabancılar uçağa alınmıyor.

Kovid-19 belgesi olmayan yurt dışından dönen Kazak vatandaşlar ise test yaptırmak üzere karantinaya alınıyor.