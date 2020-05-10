Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

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AA

NUR Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 522 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 15 bin 232’ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 151 artarak 3 bin 60'a, ölü sayısının ise 15 artarak 391'e yükseldiği belirtildi.

- Moldova'da ölü sayısı 165'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre ölü sayısı 4 artarak 165'e, iyileşen sayısı ise 33 artarak 1958'e çıktı.

37 bin 493 kişinin gözetimde tutulduğu Moldova'da, vaka sayısı 4 bin 867 olarak açıklanmıştı.

- Kazakistan'da vaka sayısı 5 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 hasta sayısı 110 artarak 5 bin 56'ya, iyileşenlerin sayısı da 88 artarak 1828'e ulaştı.

Başkent Nur Sultan Kamu Sağlığı Departmanı, hamile bir Kovid-19 hastasının başarıyla tedavi edildiğini ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğini açıkladı.

Ülkede bugüne kadar virüsten 31 kişi hayatını kaybetti.

- Kırgızistan'da vaka sayısı 1002'ye yükseldi

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, 71 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1002'ye çıktığını belirtti.

İyileşenlerin sayısının 17 artarak 675'e ulaştığını ifade eden Usenbayev, 4'ü ağır 264 kişinin tedavi altında olduğunu söyledi.

Usenbayev, Kovid-19 hastalarıyla temas eden 4 bin 313 kişinin ev karantinasında, 1205 kişinin de hastanede gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

Usenbayev, Rusya'dan kara yoluyla ülkeye tahliye edilen 542 vatandaşın 55'inin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını ve bunların karantinaya alındığını dile getirdi.

Bişkek Olağanüstü Hal Bürosu, ülke genelinde son bir günde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 109 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

- Ermenistan'da ölü sayısı 45 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 138 artarak 3 bin 313'e, 1 ölü sayısı da 1 artarak 45'e çıktı.

Bugüne kadar 31 bin 590 test yapılan ülkede 1325 hasta iyileşti, 1928 hastanın tedavisi sürüyor.

- Gürcistan'da vaka sayısı 638 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 9 artarak 638'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 309'a yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede salgın nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

- Özbekistan'da 38 yeni vaka

Özbekistan Sıhhi ve Epidemiyolojik Kontrol Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, vaka sayısının 38 artarak 2 bin 387’ye, taburcu olanların sayısının da 43 artarak 1846'ya ulaştığını bildirdi.

Atabekov, 531 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Berna Abdusamadova da şimdiye kadar virüs saptanan 30 hamile kadından 22'sinin taburcu olduğunu, 8'inin tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Yurt dışından vatandaşları tahliye çalışmaları sürerken Belarus'tan 150 vatandaş özel uçakla ülkeye getirildi.

Kovid-19'dan 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 380 bin test yapılırken, 42 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu