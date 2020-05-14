Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

AA

Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 422 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 16 bin 847’ye ulaştığı bildirildi.

Toplam 202 bin 495 Kovid-19 testi yapıldığı belirtilen açıklamada, vakalardan 1172’sinin çocuk ve 3 bin 278’inin sağlık çalışanı olduğunu kaydedildi.

Hastalardan 19’u çocuk 222’sinin solunum cihazına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, ölü sayısının 14 artarak 456’ya, iyileşen sayısının da 427 artarak 4 bin 143’e yükseldiği belirtildi.

Şimdiye kadar sağlık çalışanlarından 24’ünün virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1058’inin de iyileştiği kaydedilen açıklamada, ölenlerin yüzde 86’sının 50 yaş üstü olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 961’i çocuk ve 2 bin 684'ü sağlık çalışanı 11 bin 527 kişinin tedavi gördüğü ifade edildi.

Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Güçlerinde de toplam 48 kişinin Kovid-19’a yakalandığı, şimdiye kadar 61 kişinin iyileştiği, 252 kişinin karantinada bulunduğu belirtildi.

- Moldova'da ölü sayısı 190'a çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ölü sayısı 6 artarak 190’a, iyileşenlerin sayısı da 52 artarak 2 bin 228’e ulaştı.

Durumu ağır olan 269 hastanın 21’inin solunum cihazına bağlı olduğu belirtilirken, vakalardan 1245’inin sağlık çalışanı olduğu aktarıldı.

Ülke genelinde 38 bin 213 kişinin gözetimde tutulduğu ifade edildi.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde ise 5’i sağlık çalışanı 14 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 174’e ulaştı.

Vakalardan 77’sine Valkaneş, 77’sine Çadır-Lunga ve 20’sine başkent Komrat’ta rastlandığı belirtildi.

Şimdiye kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği Gagauz Özerk Yeri’nde vakalardan 23’ünün sağlık çalışanı olduğu ifade edildi.

Moldova’da, vaka sayısı 5 bin 406 olarak açıklanmıştı.

- Kazakistan'da immün plazma tedavisi uygulamaya konuldu

Kazakistan'da Kovid-19 hastalarının tedavisi için söz konusu hastalıktan iyileşenlerin plazmasının kullanıldığı immün plazma tedavisi uygulanmaya başlandı.

Transfüzyon Bilimsel Araştırma Merkezi Müdürü Saniya Abdrahmanova, immün plazma bağışçılarına 46 dolar ve hediyeler verileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 154 artarak 5 bin 571'e yükseldi.

32 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 408 kişinin iyileştiği Kazakistan'da 3 bin 131 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan'da 38 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 38 artarak 1082'ye yükseldiği belirtildi.

735 kişinin iyileştiği ifade edilen açıklamada, 1534 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirmişti.

- Ermenistan'da OHAL uzatıldı

Ermenistan hükümeti, bugün sona eren olağanüstü halin 13 Haziran'a kadar uzatılması kararı aldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 142 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 3 bin 860'a, ölü sayısı bir artarak 49'a çıktı.

Bugüne kadar 36 bin 16 test yapıldığı belirtildi.

1572 Kovid-19 hastasının iyileştiği ülkede, 2 bin 218 kişinin tedavisi sürüyor.

- Özbekistan’da vaka sayısı 2 bin 620'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının bir artarak 11’e, vaka sayısının ise 24 artarak 2 bin 620'ye çıktığı bildirildi.

22 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 77'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, toplam 400 bin Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, virüs bulaşan hamile kadının doğum yaptığı ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

38 bin kişinin gözetim altında tutulduğu Özbekistan'da 532 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, yetkililerden kentlerdeki durumu dikkate alarak yurt içinde bazı uçak ve tren seferlerini başlatmalarını istedi.

- Gürcistan'da ölü sayısı 12 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 81 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 12 oldu.

Son 24 saatte vaka sayısı 5 artarak 655’e, iyileşen sayısı da 383’e ulaştı.

,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu