Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

AA

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 656 kişide virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 31 bin 810’a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ölü sayısının 12 artarak 901, iyileşen sayısının da 171 artışla 14 bin 253 olduğu belirtildi.

Öte yandan, ülkede, Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında yurt dışına uçak seferleri düzenlenmeye başlandı.

11 Mayıs'tan itibaren önlemlerin kademeli olarak hafifletildiği Ukrayna'da, 10 Haziran’da sanatoryum, dinlenme ve kültür merkezleri, 5 Haziran’da ise restoran ve kafeler açılmıştı.

Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı ülkede, şehirler arası otobüs ve tren seferleri 1 Haziran, yurt içi uçak seferleri de 5 Haziran itibarıyla düzenlenmeye başlanmıştı.

Ukrayna’da 1 Haziran’da spor salonları ve havuzlar, 25 Mayıs'ta ise metro ve kreşler faaliyete geçmişti.

- Ermenistan'da 397 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 397 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 17 bin 64'e, ölü sayısı 16 artarak 285'e çıktı.

Bugüne kadar 83 bin 600 test yapılırken, 6 bin 276 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ülkede, 10 bin 49 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan'da vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 313 artarak 14 bin 809'a ulaştı, vaka sayısında artış oranı yüzde 2,2 oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 74 artarak 9 bin 188'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artarak 77'ye çıktı.

Toplam vaka sayısına dahil edilmeyen hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı 490 artarak 4 bin 892'ye yükseldi.

2 bin 760 vakanın bulunduğu başkent Nur Sultan'da halka aile etkinlikleriyle misafirliğe gitmekten vazgeçme çağrısı yapıldı.

- Kırgızistan'da 87 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 87 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 372'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 1813'e yükseldiği belirtildi.

Koronavirüs ile Mücadele Karargahı, son günlerde başkent Bişkek'te koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması çağrısında bulundu.

Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirmişti.

- Özbekistan’da yurt dışı uçuşları başlıyor

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısı 52 artarak 5 bin 103'e, iyileşen sayısı da 33 artarak 3 bin 943’a çıktı.

Şimdiye kadar 850 bin testi yapılırken, halen 49 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Kovid-19 kaynaklı toplam 19 ölümün yaşandığı ülkede, 1141 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Özbekistan’da, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında yurt dışı uçuşları düzenlenmeye başlandı.

Şimdilik diplomatlar, iş adamları, yurt dışında çalışan, eğitim ve tedavi görenler yurt dışına gidebilecek.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu da salgınla ilgili durumun istikrarlı olduğu ülkelerden uçakla Özbekistan’a gelen yolcuların karantinaya alınmaması yönünde karar aldı.

Buna göre, günlük vaka sayısının azalmakta olan ülkelerden gelen vatandaşlar da 14 günlük ev karantinasına kalacak.

Günlük vaka sayısının artmaya devam ettiği ülkelerden gelen yolcular ise karantina merkezlerinde 14 gün boyunca gözetimde tutulacak.

Ayrıca salgınla ilgili durumun güvenli ve orta riskli olduğu bölgelerde sosyal mesafeyi korumak ve bir masada en fazla 4 kişi oturmak şartıyla lokanta ve pazar yerlerinin yeniden açılmasına, şehirler arası otobüs ve tren seferlerinin düzenlenmesine izin verildi.

- Gürcistan'da vaka sayısı 882’ye ulaştı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşamda bu yana 15 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 882’ye, iyileşenlerin sayısının ise 704’e yükseldiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam 14 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 267 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 710 kişi karantinada bulunuyor.

Gürcistan'da, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında ülke içinde turizm sektöründeki işletmeler faaliyete geçti.

Diğer yandan, toplu taşıma araçlarında ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu