Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 1197 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 68 bin 794’e çıktığını bildirdi. Vakalardan 4 bin 853’ünün çocuk, 8 bin 576’sının da sağlık çalışanı olduğunu aktaran Stepanov, ölü sayısının 23 artışla 1673, iyileşen sayısının da 760 artarak 38 bin 154 olduğunu belirtti.

Ukrayna’da Kovid-19 vakalarının arttığına dikkati çeken Stepanov, "Günlük vaka sayısında rekor yaşandı. Ülkede, böyle bir rakam şu ana kadar görülmemişti." dedi.

Vatandaşlara salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulunan Stepanov, "Virüsten korunmanın tek yolu, maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve dezenfektan kullanmaktır. Kendi ve yakınlarınızın sağlığını düşünün, kurallara uyun." ifadelerini kullandı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos’a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti. Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gündür binin üzerinde görülüyor.

- Kazakistan'da 1472 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1472 artarak 87 bin 664'e yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı 1177 artarak 57 bin 815'e ulaştı.

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklamada, birçok ülke gibi Kovid-19 aşısını geliştirme çalışmalarına başlayan Kazakistan'ın 9 Mayıs'ta ilk aşıyı geliştirdiği belirtildi.

Aşının 15 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü sitesine Kovid-19 aşı adayı olarak kaydolduğu ve aynı gün hayvanlar üzerine testin başladığı ifade edilen açıklamada, klinik öncesi testlerin sona ermesiyle aşının klinik testlerine başlanacağı aktarıldı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 793 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 29 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede temmuz ayının başında Kovid-19 vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan sıkı karantina sürüyor. 2 Ağustos'a kadar geçerli olan karantina süresinin 2 hafta daha uzatılması bekleniyor.

- Özbekistan’da toplam 234 hamile kadın virüse yakalandı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 498 artarak 22 bin 872'ye, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 3 artışla 132'ye çıktığı kaydedildi. Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşenlerin sayısının 269 artarak 12 bin 937'ye ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Berna Abdusamadova, bugüne kadar ülke genelinde 234 hamile kadında Kovid-19’un tespit edildiğini ve 120 hamile kadının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu Devlet Sağlık ve Epidemiyolojik Denetim Kurumu Başkanı ve Devlet Sıhhi Baş Müfettişi Nurmat Atabekov'da koronavirüs tespit edildi.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 803 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan’da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

- Ermenistan'da vaka sayısı 38 bini geçti

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 259 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 38 bin 196'ya çıktı. Kovid-19 nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 728'e yükseldi.

Bugüne kadar 161 bin 754 testin yapıldığı ülkede 28 bin 366 kişi iyileşti, 8 bin 877 hastanın tedavisi sürüyor.

- Gürcistan'da 1 kişi daha öldü

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 1 kişinin hayatını kaybettiği ve böylece ölü sayısının 17'ye çıktığı belirtildi.

Son 24 saat içinde 5 kişinin daha virüse yakalanmasıyla da vaka sayısının 1201’e, sağlığına kavuşan hastaların sayısının ise 6 artarak 935’e yükseldiği bildirildi.

Ülkede, 6 bin 498 kişi karantinada, 327 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu