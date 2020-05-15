Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

GRAFİKLİ - Nijerya'da "teşhis edilemeyen hastalık" paniğe neden oluyor

AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 142’si sağlık çalışanı ve 48’i çocuk 483 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 17 bin 330’a ulaştığı bildirdi.

Vakalardan 1220’sinin çocuk ve 3 bin 420’sinin sağlık çalışanı olduğunu kaydededen Stepanov, bir günde en fazla vakanın Çernovtsi, Volın ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü aktardı.

Stepanov, ölü sayısının ise 20 artarak 476, iyileşen sayısının 330 artarak 4 bin 473 olduğunu kaydetti.

Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Güçlerinde de toplam 46 kişinin virüse yakalandığı, şimdiye kadar 65 kişinin iyileştiği, 266 kişinin de karantinada bulunduğu belirtildi.

- Ermenistan'da 184 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 184 artarak 4 bin 44'e, ölü sayısı 3 artarak 52'ye ulaştı.

2 bin 304 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, bugüne kadar 1666 hasta iyileşti, toplam 37 bin 476 test yapıldı.

Olağanüstü halin (OHAL) 13 Haziran'a kadar uzatıldığı Ermenistan'da 18 Mayıs'ta Kovid-19'a karşı alınan bazı kısıtlamaların gevşetilmesi bekleniyor.

- Kazakistan'da ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 118 artarak 5 bin 689, iyileşenlerin sayısı da 82 artarak 2 bin 558 oldu.

Virüsten 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 34'e çıktı. Hayatını kaybedenlerden birinin özel klinikte çalışan 62 yaşındaki sağlık görevlisi olduğu belirtildi.

- Kırgızistan'da 29 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, 29 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 1111'e çıktığını bildirdi.

İyileşen kişi sayısının 10 artarak 745'e, ölü sayısı da 2 artarak 14'e ulaştığını kaydeden Üsenbayev, hastanelerde 353 kişinin tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Türkiye'den tahliye edilen 330 Kırgızistan vatandaşının 14 günlük karantinaya alındığı ifade edildi.

- Özbekistan’da karantina 1 Haziran’a kadar uzatıldı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 16 artarak 2 bin 652'ye çıktığı bildirildi.

Vakalardan 11'inin ağır durumda olduğu belirtilen açıklamada, 505 kişinin tedavisinin sürdüğü, toplam 400 bin Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

38 bin kişinin de gözetim altında tutulduğu Özbekistan'da, ölü sayısı 11, iyileşen sayısı da 2 bin 136 olarak açıklanmıştı.

Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu da 15 Mart’ta ülke genelinde ilan edilen karantina süresinin 1 Haziran’a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Öte yandan, ülkede virüse karşı alınan tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında yüksek riskli bölgelerde esnaf, zanaatkar, emlakçı ve muhasebe bürolarının, araç ve elektronik eşya tamircilerinin bugün itibarıyla açılmasına izin verildi.

Karar gereği, orta riskli bölgelerde ek olarak reklam ve pazarlama işletmeleri, iş bulma kurumları, oteller, restoranlar, park ve eğlence parkları faaliyete geçti.

Güvenli bölgelerde ise ek olarak açık hava spor sahaları, kırtasiye, matbaa, veteriner klinikleri ve müzelerin çalışması kararlaştırıldı.

Karara göre, 18 Mayıs’tan itibaren Taşkent ile Nukus, Urgenç ve Tirmiz şehirleri arasında uçak seferleri; Taşkent ile Fergana Vadisi, Nevai, Buhara ve Karşı şehirleri arasında ise tren seferleri düzenlenecek.

Ayrıca, 18 Mayıs’tan itibaren güvenli bölgelerde özel araçların hareket etmesine izin verilirken, orta riskli bölgelerde saat 06.00-22.00 arası, yüksek riskli bölgelerde ise sabah ve akşam saatlerinde özel araçların hareket etmesine izin verildi.

,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu