Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor

AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 666 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 32 bin 476’ya ulaştığını bildiridi.

Vakalardan 5 bin 600’ünün sağlık çalışanı ve 2 bin 402’sinin çocuk olduğunu kaydeden Stepanov, ölü sayısının 11 artarak 912, iyileşen sayısının da 275 artışla 14 bin 528 olduğunu aktardı.

Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı Ukrayna’da, 11 Mayıs'tan itibaren Kovid-19’a karşı alınan tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor.

- Ermenistan'da 425 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 425 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 17 bin 489'a, ölü sayısı 8 artarak 293'e çıktı.

Bugüne kadar 85 bin 556 test yapılan ülkede, 6 bin 521 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 10 bin 529 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 383 artarak 15 bin 192'ye yükseldi, vaka sayısında artış oranı yüzde 2,6 oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 200 artarak 9 bin 388'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artarak 81'e çıktı.

Toplam vaka sayısına dahil edilmeyen hastalık belirtileri bulunmayan Kovid-19 vaka sayısı ise 600 artarak 5 bin 492'ye ulaştı.

Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkmasından sonra hastaneye kaldırılan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov'un görevi geçici olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Lyazat Aktayeva'ya devredildi.

Kazakistan'da faaliyet gösteren bir Türk firması da ülkenin Aktau eyaletine gönderilecek koruyucu malzemelerden oluşan yardımı Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'ya teslim etti.

Saparbekulı, teslim töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinde çalışan Türk yatırımcıların salgınla mücadelede aktif şekilde yer aldığını söyledi.

Türk işletmelerin Kazakistan'a kapsamlı destek sağladığına dikkati çeken Saparbekulı, "Bu tür inisiyatifler, Kazakistan ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık ve kardeşliğin kanıtıdır." dedi.

- Özbekistan’da vaka sayısı 5 bin 293'e ulaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 139 artarak 5 bin 293'e çıktığı belirtildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 23 artarak 4 bin 19’a ulaştığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 hastalarının yüzde 76’sının iyileştiği aktarıldı.

Özbekistan’da şimdiye kadar 850 bin test yapılırken, halen 49 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün yaşandığı ülkede, 1255 kişinin tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan'da 100 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 100 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 472'ye yükseldiğini bildirdi.

Ölü sayısının 1 artarak 28, iyileşen sayısının da 34 artışla 1847 olduğunu kaydeden Üsenbayev, 594 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Kırgızistan'da 1671 kişi hastanelerde gözetim altında, 10 bin 446 kişi de ev karantinasında tutuluyor.

- Gürcistan'da 20 kişi daha iyileşti

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, virüsten 20 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 724’e ulaştığı belirtildi.

Bugüne kadar 882 vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Gürcistan’da 267 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 710 kişi karantinada bulunuyor.

,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu