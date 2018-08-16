Para birliğinde dış ticaret fazlası, Haziran 2018'de 22,5 milyar avro olurken, geçen yılın aynı döneminde 25,7 milyar avro seviyesinde kaydedildi. Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 7,1 artarak 170,7 milyar avro oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında, Avro Bölgesi'nde haziranda 190,8 milyar avroluk ihracat, 174 milyar avroluk ithalat yapılırken, dış ticaret fazlası 16,7 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde Ocak-Haziran 2018 dönemi ele alındığında ise 2017’nin aynı dönemine göre ihracat yüzde 3,1’lik artışla 1 trilyon 124 milyar avro, ithalat da yüzde 3,8 yükselerek 1 trilyon 24 milyar avroya çıktı. Avro Bölgesi, söz konusu dönemde 100,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Bu dönemde Avro Bölgesi içi ticaret de yüzde 5,5 artarak 980,6 milyar avro oldu.

AB, HAZİRANDA 6,9 MİLYAR AVRO DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de, bu yılın haziran ayında 2017’nin aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 8,2’lik artışla 171,5 milyar avroya, ithalatın da yüzde 8,4 artarak 164,6 milyar avroya yükseldiğini ortaya koydu.

AB'de haziranda 6,9 milyar avro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret de yüzde 5,4’lik artışla 304,8 milyar avro seviyesinde belirlendi.

Ocak-Haziran 2018 dönemi ele alındığında, AB’nin ihracatı 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 957 milyar avroya, ithalatı da yüzde 2,8 artarak 960,7 milyar avroya çıktı. Böylece söz konusu dönemde AB, ticaret yaptığı ülkelere karşı 3,9 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

TÜRKİYE,DIŞ TİCARETTE AB'NİN 5'İNCİ BÜYÜK ORTAĞI

AB’nin bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 44,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, AB'nin Türkiye'den ithalatı ise yüzde 6,7 yükselişle 38 milyar avro oldu. Böylece Türkiye, AB'nin dış ticaretindeki en önemli 5'inci ülke konumunu sürdürdü.

ABD, AB'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

AB üyesi ülkelerin söz konusu dönemde 198 milyar avroluk ihracat ve 131 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirdiği ABD, AB'nin en büyük ticaret ortağı olma konumunu bu yılın yarısında da sürdürdü. AB'nin ABD'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9, ABD'den ithalatı da yüzde 2,4 düşüş kaydetti. ABD’ye karşı AB’nin ticaret fazlası 67 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB'nin ikinci en büyük ticaret ortağı Çin oldu. Bu dönemde AB, 100,8 milyar avroluk ihracat yaptığı Çin'den 182 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi.

AB ülkelerinin Çin'e ihracatı söz konusu dönemde yüzde 3,9 ve Çin'den ithalatı ise yüzde 0,8 yükseldi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi de olan Çin, AB'ye karşı 81,2 milyar ticaret fazlası verdi. Geçen yılın aynı dönemde Çin'in AB'ye karşı ticaret fazlası 83,6 milyar avro olmuştu.

AB'NİN RUSYA'DAN İTHALATI İHRACATINI GEÇTİ

AB'nin bu yılın ilk yarısında 77,3 milyar avroluk ihracat ve 54,3 milyar avroluk ithalat yaptığı İsviçre, birliğin üçüncü en önemli ticari partneri olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, AB'nin İsviçre'ye ihracatı yüzde 0,7 artarken, ithalatı yüzde 2,2 düştü.

AB ülkelerinin 42,2 milyar avroluk ihracat ve 81,2 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdiği Rusya ise en büyük dördüncü ticaret ortağı oldu. AB'nin Rusya'ya geçen yılın ocak-haziran dönemindeki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4, bu ülkeden ithalatı da yüzde 8,3 arttı.

Öte yandan, AB'nin en büyük ticaret partnerleri sıralamasında Türkiye'yi, Norveç, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Kanada izledi.

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