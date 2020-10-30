Avro Bölgesi'nde işsizlik eylülde sabit kaldı

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 8,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, eylülde de sabit kaldı.

AB'de de ağustosta yüzde 7,5 seviyesinde olan işsizlik, eylülde aynı seviyeyi korudu.

Söz konusu dönemde işsizlik İspanya'da yüzde 16,5, İtalya'da yüzde 9,6, Fransa'da yüzde 7,9 ve Almanya'da yüzde 4,5 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı eylülde 15 milyon 990 bin olurken, bunun 13 milyon 612 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, eylülde AB'de 2 milyon 995 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 451 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,1 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17,6 olarak ölçüldü.