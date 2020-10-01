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Avro Bölgesi'nde ÜFE ağustosta yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Avro Bölgesi'nde ÜFE ağustosta yükseldi
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. ÜFE, 2019'un ağustos ayına göre ise yüzde 2,5 geriledi.

AB'de ise ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,3 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,1 ile Estonya'da, yüzde 2,2 ile Danimarka'da ve yüzde 1,6 ile Finlandiya'da artış gösterdi.

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