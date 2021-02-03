Avro Bölgesi'nde ÜFE aralıkta yüzde 0,8 yükseldi

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Aralık 2020 ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. ÜFE, 2019'un aralık ayına göre ise yüzde 2,6 geriledi.

AB'de ise ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,4 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta aylık en fazla yüzde 6,6 ile İrlanda'da arttı. Bu ülkeyi yüzde 1,9 ile Litvanya ve yüzde 1,7 ile Danimarka ve Romanya takip etti.