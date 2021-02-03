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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yükseldi

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 0,9 seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yükseldi
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 0,9 oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşen eksi enflasyon süreci ocak ayında sona erdi.

Avro Bölgesi'nde ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,4 ile hizmetler ve enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerjide enflasyon yüzde eksi 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon, ocak ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 0,6 olarak tahmin edildi.

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