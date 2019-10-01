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HaberlerTeknoloji

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'çerez' kararı

Avrupa Adalet Divanı, internet sitelerinin kullanıcıların bilgilerini içeren çerezleri saklamak için aktif biçimde onay alınması gerektiğine hükmetti. Mahkeme, servis sağlayıcıların kullanıcılara, ilgili bilgilerin ne kadar süreyle saklanacağı ve üçüncü tarafların bunlara erişip erişemeyecekleri konusunda da bilgi vermesi gerektiğine karar verdi

avrupa adalet divanı

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, internetteki çerezlerle ile ilgili davayı karara bağladı.

Mahkeme, bir internet kullanıcısının cihazında çerezlerin saklanmasına önceden işaretlenmiş bir kutucuk aracılığıyla onay vermesinin geçerli olmadığına hükmetti.

DETAYLI BİLGİ VERİLMELİ

Kararda, "Çerezleri saklamak için internet kullanıcılarının aktif biçimde rızası gereklidir. Bu nedenle önceden işaretlenmiş bir onay kutusu yeterli olmaz" ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, servis sağlayıcıların kullanıcılara, ilgili bilgilerin ne kadar süreyle saklanacağı ve üçüncü tarafların bunlara erişip erişemeyecekleri konusunda da bilgi vermesi gerektiğine karar verdi.

Çerezler, ziyaret edilen internet sitelerinin kullanıcı cihazlarında depoladıkları bilgilerdir.

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