7-2 kazanılan Rize maçında 2 gol-3 asistle oynayan Ljajic, kahraman olmuştu. Yıldız orta saha oyuncusu, dış basından da övgüler aldı. İşte bazı yorumlar: sandzakpress. net: Muhteşem Ljajic... Hayranlarını büyüledi. rtvbn.com: Sırp oyuncu kariyerinde bundan daha büyük oyun oynadı mı? radiosarajevo.ba: Beşiktaş formasıyla Novipazarlı ustaya bir bakın. sport.blic.rs: Doktora tezi gibi 2 gol ve 3 asist... sportsport.ba: Bir örümceği öldürdü ve büyük bir usta olduğunu gösterdi.

Öte yandan sezonun ilk yarısında durgun bir dönem geçiren Ljajic, ikinci devrede coştu. Forma giydiği 14 maçta sadece 2 gol atan Sırp 10 numara, asist konusunda da beklentilerden oldukça uzak kalarak 1 asistle devreyi tamamladı. Ljajic, ligin ikinci devresinde adeta patlama yaptı. İkinci devrede 9 maçta görev alan Ljajic 5 gol atıp, 7 asist yaparak takımın en önemli oyuncularından biri oldu.