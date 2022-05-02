Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor

Trabzonspor’un şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Alman, İtalyan ve İspanyol basınında bordo-mavililerin tarihi zaferine geniş yer verildi. İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, “Trabzonspor, İstanbul’un hakimiyetini kırdı” diyerek haberi duyurdu

  • 01
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Alman, İtalyan ve İspanyol basınında bordo-mavililerin tarihi zaferine geniş yer verildi.
  • 02
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    KİCKER (Almanya): 2010'dan beri zirve ilk kez İstanbul kulübü yok. Trabzonspor, Türkiye şampiyonu. Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe 'nin önünde şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye şampiyonu oldu.
  • 03
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Abdullah Avcı’nın takımı Süper Lig’de en uzun süre en iyi hücum ve savunmaya sahip takım oldu. Avcı’nın takımında Marek Hamsik ve Anastasios Bakasetas da önemli roller oynadı. Trabzonspor, sürekli olarak iyi sonuçlar alarak ligde arayı açtı.
  • 04
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    MARCA (İspanya): Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavililer, İstanbul'un hakimiyetini kırdı.
  • 05
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    İtalyan Calciomercato ise İtalya Serie A'da daha önce forma giymiş yıldızlar Hamsik ve Gervinho'nun Trabzonspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşadığına dikkat çekti. 
  • 06
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Haberde "Gervinho ve Hamsik'e ek olarak, eski Bolognalı Denswil, eski Fiorentinalı Hugo, eski Romalı Peres ve gol krallığında zirveyi kovalayan eski Atalanta ve Parmalı Cornelius da Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçirdi" denildi.
  • 07
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    MUNDO DEPORTIVO (İspanya): Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Türkiye Ligi şampiyonu oldu. 1983-84'ten beri Trabzonspor şampiyonluğu kazanamadı. Bu, tarihinin yedinci lig kupası ama Kupa ve Süper Kupa'yı eklerseniz, ülkedeki yirmi beşinci kupa sevinci.
  • 08
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    L'EQUIPE (Fransa): Trabzonspor, Türk futbolunun zirvesine geri dönüyor. Türkiye'nin kuzeydoğusundaki kulüp, 1984'ten bu yana ilk kez Cumartesi akşamı yedinci Türkiye ligi şampiyonluğunu ilan etti. Antalyaspor karşısında aldıkları beraberlik sayesinde, Marek Hamsik'in takım arkadaşları artık Fenerbahçe'ye yakalanamıyor.
  • 09
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    DE TELEGRAAF (Hollanda): Trabzonspor, Stefano Dernswil ile 38 yıl sonra şampiyon
  • 10
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Haberin detayında "1984'ten bu yana ilk kez Trabzonspor'da bir Türkiye şampiyonluğu kutlanıyor. Trabzonspor, 1976'dan 1984'e kadar altı şampiyonluk kazandı. 38 yıl sonra yeniden şampiyonluk geldi." ifadeleri kullanıldı.
  • 11
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Hollanda'nın Voetbal sitesi de "Trabzonspor 38 yıl sonra Türkiye şampiyonu oldu" ifadelerini kullandı.
  • 12
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    İtalyan basınında da aynı şekilde Trabzonspor'un şampiyonluğuna vurgu yapılarak, Marek Hamsik'in kariyerinin ilk şampiyonluğunu Trabzonspor'da kazanmasının altı çizildi. ANSA Haber Ajansı, "Hamsik ve arkadaşları şampiyon" başlığını kullandı.
  • 13
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    YEREL BASINDA BÜYÜK COŞKU

    Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ön ve arka sayfalarının tamamında bordo-mavili takımın ve taraftarların şampiyonluk sonrası sevinç fotoğrafına yer verdiği haberinde, "Şampiyon Trabzon" başlığıyla "Bordo-mavililer, Abdullah Avcı önderliğinde şampiyonluk hasretine son verdi, Antalya maçının bitiş düdüğü ile adeta yer yerinden oynadı", "Trabzon'da olduğu gibi bütün Türkiye'deki bordo-mavili taraftarlar sokaklara döküldü, 'Şampiyon Trabzon' tezahüratları her tarafta yankılandı." değerlendirmesinde bulundu.
  • 14
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Karadeniz gazetesi de ilk sayfasında "Şampiyon Trabzon" başlığıyla tam sayfa olarak kullandığı haberinde, "Sezona adına yakışır gibi başladı... Fırtına gibi esti, şampiyonluğu rakiplerinin elinden söktü aldı. Trabzonspor milyonlarca taraftarına büyük gurur yaşattı. İstanbul 11 yılın ardından bir kez daha dize geldi." ifadeleriyle şampiyonluk sevincini okurlarıyla paylaştı.
  • 15
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Taka gazetesi de ilk sayfasının tamamında "Senin sevdan yaktı bizi", "Trabzonspor'umuzun tertemiz şampiyonluğu kutlu olsun" başlıklarına yer verirken, son sayfasında ise taraftarın ve futbolcuların sevinç fotoğrafları ile "Bu şampiyonluk Göreleli Mehmet'e, bu şampiyonluk Hopalı Kazım'a, bu şampiyonluk Maçkalı Eren'ime, bu şampiyonluk 7'den 70'e tüm Anadolu'ya armağan olsun." ifadelerini kullandı.
  • 16
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Karadeniz'de Sonnokta gazetesi, ilk sayfasında "Şampiyon Trabzonspor" kapak fotoğrafına yer verirken, son sayfasında da yine tam sayfa olarak takımın, teknik direktör ve kulüp başkanının şampiyonluk sevinç fotoğrafıyla "Dünyanın 8. harikası" değerlendirmesinde bulundu.
  • 17
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasında "Şampiyona tebrik yağmuru", son sayfasında da "Trabzonspor gururla sunar" başlıklarıyla okuyucularına bordo-mavili takımın şampiyonluğunu duyurdu.
  • 18
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    ŞAMPİYONLUK BÖYLE GELDİ

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligde 29 hafta zirvede kalarak mutlu sona ulaşırken, rakiplerine fazla liderlik şansı tanımadı.
  • 19
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek, rakibinden devraldığı liderliği, 27 hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu. Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay 1 kez lider oldu. Toplam 20 takımlı ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı.
  • 20
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Trabzonspor, Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak, kendi evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Bordo-mavililer, iç sahada geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 419 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
  • 21
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon 18 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Trabzonspor, böylece sahasındaki son 24 karşılaşmada 15 galibiyet, 9 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
  • 22
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak da öne çıkıyor. Bordo-mavililer, dış sahada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puanı hanesine yazdırdı.
  • 23
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Trabzonspor, iyi başladığı ligde ilk 15 hafta boyunca yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, bu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan toplayarak, yenilmezlik serisi yakaladı. Bordo-mavililer, en kötü dönemini ise 30. hafta ile 33. hafta içerisinde 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak yaşadı.
  • 24
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Trabzonspor, rakipleriyle en büyük farkı 27. haftada yaşadı. Bordo-mavililer, 27 hafta sonunda 66 puan toplarken en yakın rakibi 49 puanlı İttifak Holding Konyaspor ile arasında 17 puanlık fark oluşturdu. Karadeniz ekibi, söz konusu haftada Fenerbahçe'ye 20, Beşiktaş'a 22, Galatasaray'a ise 31 puanlık fark attı.
  • 25
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Trabzonspor'da sakatlıklara rağmen hedeflerine ulaştı. Gervinho, Edgar gibi oyuncular ligde sezonu erken kapatırken Hamsik, Trondsen, Koita, Nwakaeme, Hugo, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Peres gibi oyuncular da sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.
  • 26
    Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: İstanbul’un hakimiyeti...

    Trabzonspor, ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında bu sezonu yenilgisiz kapadı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipler önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon gibi 3 galibiyet, 3 beraberlik aldığı 2019-2020 sezonunun ardından üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz tamamladı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.