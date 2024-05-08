Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda genç millilerden 74 madalya

Genç milli sporcular, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 36'sı altın olmak üzere toplam 74 madalya kazandı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bratislava'da düzenlenen organizasyonda, sporcular 15 Yaş Yıldızlar, 18 Yaş ve 23 Yaş Gençler kategorilerinde bireysel ve takım müsabakalarında madalya mücadelesi verdi.