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Avrupa birincisi milli boksör Ece'nin hedefi dünya şampiyonluğu

Sakarya'da babasının teşvikiyle adım attığı boksta kısa sürede Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli sporcu Ece Asude Ediz, önündeki son engel olan seçmeleri de geçerek dünya şampiyonluğu hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Avrupa birincisi milli boksör Ece'nin hedefi dünya şampiyonluğu
AA

Babasının gittiği boks kursunda 4 yıl önce ilk kez eldiven giyen, antrenmanlarındaki sürekliliği ve azmi sayesinde 3 ay arayla "yıldızlar" kategorisinde Türkiye ve Avrupa'da altın madalya kazanan milli boksör Ece, salgına rağmen çalışmalarını sürdürerek Kastamonu'da yapılan dünya şampiyonası seçmelerini başarıyla geçti.

Antrenörü Muhammet Ali Keskin gözetiminde haftanın 6 günü çift idman yaparak ter döken Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ece, 10-25 Nisan'da Polonya'da gerçekleştirilecek Genç Kadınlar Dünya Şampiyonası'na altın madalya parolasıyla çıkmak için gün sayıyor.

- "Hedefim kesinlikle dünya şampiyonu olmak"

Milli sporcu Ece Asude Ediz, AA muhabirine, salgın sürecinde zorlu bir antrenman dönemi geçirdiğini fakat sabah akşam çift idmanla çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Bu süreçte çeşitli illere giderek idman gerçekleştirdiğini aktaran Ece, Kastamonu'da gerçekleşen dünya şampiyonası seçmelerine kazanma parolasıyla gittiğini, zorlu bir maçın ardından bunu başardığını dile getirdi.

"Hedefim kesinlikle dünya şampiyonu olmak, onun ötesi yok, şampiyonluğa gözümü diktim, olacağım." diyen Ece, kadınlara boks sporunu yapmalarını tavsiye etti.

- Antrenör Keskin: "Hiç abartmıyorum, şampiyonluk bekliyorum"

Antrenör Muhammed Ali Keskin de boks sporuna 2017 yılında başlayan Ece'nin antrenmanlarını hiç aksatmadığı için kısa zamanda çalışmalarının meyvesini aldığını söyledi.

Ece'yi salgın sürecine rağmen dünya şampiyonası seçmelerine çok iyi hazırladıklarını vurgulayan Keskin, "Türkiye'de bizden daha iyi çalışan olmadı. Bunu da dünya seçmelerinde gösterdik. Çok zor bir maçtı, geçen yılın 69 kilodaki şampiyonuyla dövüştük. Dünya şampiyonasında hiç abartmıyorum, şampiyonluk bekliyorum." diye konuştu.

Keskin, milli sporcunun yapısının çok dövüşken olduğuna işaret ederek, "Sürekli ikili üçlü kombinasyon yapıyor, durmuyor. Bitmeyen bir enerjisi var. Çok ümitliyiz, ben çok güveniyorum kendisine. Normalde boks ağır bir dövüş sanatı olduğu için insanlar çekinebiliyor ama Ece çok rahat, maça çıktığı zaman hiç durmadan dövüşebiliyor." dedi.

"İyi hazırlandık, çok ümitliyim, dünya şampiyonu olacağız." diyen Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

"2024 Olimpiyatları için gelecek vadeden sporcuların bakanlıktan isimleri alındı. Bu konuda devlet de güzel çalışmalar yapıyor. Olimpiyatlara gidecek sporcuların arasına girmek için çalışıyoruz. Dünya şampiyonasının ardından hemen eylül ayında Avrupa şampiyonası var. Ona da hazırlanıyoruz, durmayacağız, sürekli çalışacağız. Bir şey yapıyorsak onun hakkını vereceğiz."

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