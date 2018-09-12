Avrupa Birliği demokratik prensipleri ihlâl ettiği gerekçesiyle Macaristan'a cezai yaptırım süreci başlatıyor

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Avrupa Birliği'nin tutumunu 'şantaj' olarak niteliyor ve buna boyun eğmeyeceklerini ifade ediyor.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin (AB) Macaristan'a demokratik kuralları düzenli olarak ihlal ettiği gerekçesiyle cezai süreç başlatmasına karar verdi.

Strasbourg'daki Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylamada, 197'ye karşı 448 üye, cezai yaptırımlar lehine oy verdi. 48 üye çekimser oy kullandı.

Macaristan'ın AB içindeki oy hakkı askıya alınabilir.

Başbakan Victor Orban liderliğindeki hükümet, medya kuruluşlarına ve azınlıklara yönelik baskı uygulamak ve hukukun üstülüğü ilkesini ihlal etmekle suçlanıyor. Orban ise bu iddiaları reddediyor.

Orban: Şantaja boyun eğmeğiz

Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Macaristan lideri, AB'nin "şantajların" boyun eğmeyeceğini söylemişti.

Orban, parlamentoyu ülkesini aşağılamakla suçlamış, "Macarlardan daha iyi bildiğinizi sanıyorsunuz" demişti:

"Macar halkı ülkelerinin bir göçmen ülkesi olmasına karşı çıktığı için bu önergeyle kınanmak isteniyor."

Orban'ın bu sözleri parlamentodaki aşırı sağcı milletvekillerinden alkış aldı.

7. Madde ne diyor?

AB Sözleşmesi'nin 7'nci maddesi uyarınca, AB'nin temel değerlerinin ağır şekilde ihlal edildiği durumlarda birlik üyelerine çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Yaptırımların hayata geçmesi için, Parlamento üyelerinin üçte ikisinin onayı gerekiyor.

Avrupa Komisyonu, 2017 yılında benzer bir süreci Polonya'ya karşı başlatmıştı.

Polonya, yargı alanında getirdiği reform ve değişikliklerle ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerine uymamakla suçlandı. Yaptırımları resmen başlatacak olan tasarı geçen yıl Parlamento'dan geçti.

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