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        Haberler Ekonomi Enerji Avrupa Birliği, gaz depolarını doldurdu - Enerji Haberleri

        Avrupa Birliği, gaz depolarını yüzde 90 doldurdu

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birlik üyesi ülkelerin doğalgaz depolarının doluluk oranının yüzde 90'ı aştığını ve bunun kış döneminde enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 12:38
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        AB, gaz depolarını doldurdu
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        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından, AB gaz depolarının doluluk durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

        "AB gaz depoları, planlananın çok öncesinde yüzde 90 seviyeye ulaştı." ifadesini kullanan von der Leyen, depolanan gazın kış döneminde enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.

        Von der Leyen, Rus gazından vazgeçtiklerine işaret ederek, enerji kaynak çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

        Gas Infrastucture Europe verilerine göre de bugün itibarıyla üye ülkelerdeki doğalgaz depolarının doluluk oranı yüzde 90,12 seviyesinde bulunuyor.

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        Normal dönemlerde yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tüketen AB ülkelerinde 110 milyar metreküp kadar doğalgaz depolama kapasitesi mevcut.

        AB ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde doğalgazın yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu. Savaşla birlikte Rusya'da AB'ye doğalgaz sevkiyatı yüzde 8 seviyesine kadar düştü.

        Birlik ülkeleri, savaşın başlamasıyla yer altı doğalgaz depolarını kış aylarına kadar doldurmayı zorunlu kılacak yasal düzenlemeler hazırlamıştı.

        Bu kapsamda, gaz depolarında bu yıl 1 Kasım'a kadar yüzde 90 doluluğa ulaşılması planlanmıştı. Ulaşılan son seviyeyle AB, hedefini yaklaşık 2,5 ay önce yakalamış oldu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Avrupa Birliği
        #enerji
        #dünya
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