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HaberlerDünya

Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları ile yaptığı toplantının ardından bir açıklama yaparak, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planlarına karşı olduklarını açıkladı

Libya
HABERTURK.COM

İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları Brüksel'de Libya'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Görüşmenin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell açıklamalarda bulundu.

Libya'da şiddettin günden güne arttığına dikkat çeken Borell, dış müdahalelerin son bulması ve ülkede ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Borell, "Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

İTALYAN BAKAN: AVRUPA DAHA FAZLASINI YAPMALI

Görüşme sonrası konuşan bir diğer isim de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio oldu.

Di Maio yaptığı açıklamada, "Libya şu anda Avrupa'ya göç ve terörizm anlamında tehdit oluşturuyor. Bu toplantının aslında Libya'da olması gerekiyordu ancak güvenlik durumu buna izin vermedi. Ancak AB yarından itibaren Libya'ya yönelik kendi stratejilerini geliştirecek" ifadelerini kullandı.

İtalyan bakanın Brüksel'in ardından Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

 

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